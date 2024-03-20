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Все жертвы сегодняшнего российского удара по Харькову были гражданскими, - полиция

Харьков, Среда 20 марта 2024 21:41
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Все жертвы сегодняшнего российского удара по Харькову были гражданскими, - полиция Фото: последствия ракетного удара по Харькову 20 марта (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

Все пять погибших в Харькове в результате сегодняшнего российского ракетного удара являются гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

По предварительным данным, жертвами стали две женщины и три мужчины.

"Все жертвы дневного обстрела Харькова - гражданские. Мы отобрали образцы ДНК всех пяти тел, криминалисты будут работать всю ночь. Должны установить и сравнить с образцами, которые предоставили родственники вероятных жертв", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по обновленным данным, по состоянию на 21:30 известно о 9 пострадавших, 1 человек был спасен.

Болвинов отметил, что всего в здании на момент российских обстрелов находились 65 человек.

"Скорость ракеты в момент попадания могла быть более 1000 километров в час", - сказал он и добавил, что в настоящее время продолжается сбор информации о вражеской атаке и последствиях.

Последствия обстрела Харькова 20 марта (facebook.com/Сергей Болвинов)

Ракетный удар по Харькову 20 марта

Напомним, ранее сегодня, 20 марта, в Харькове раздался взрыв во время российской ракетной атаки. Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре. Из-за обстрела Харькова 20 марта уже известно о пяти погибших.

Напомним, что кроме пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горело одноэтажное складское здание на улице Грековской, в районе Левады. Ее тушат восемь подразделений на автоцистернах

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-59.

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