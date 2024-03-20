Зеленський про удар РФ по Харкову: Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме

Сили оборони України гідно реагуватимуть на сьогоднішню російську ракетну атаку по Харкову, відповідь агресору буде влучною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що Харків та область є цілями для окупантів при обстрілах та ударах від початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

"Наш Харків. Уже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів. Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області", - сказав президент.

Сьогоднішній ракетний удар російських терористів по місту, наголошує Зеленський, ні на що не здатний вплинути, окрім як на гідну відводь з боку Сил оборони України

"Окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме", - заявив глава держави.

Він заначив, що сьогодні внаслідок російської ракети в Харкові загинули п'ять людей, та висловив співчуття всім рідним та близьким жертв, додавши, що кожному пораненому надається необхідна допомога.

Разом з тим Зеленський наголошує на важливості достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб захистити міста від постійних російських обстрілів.

"Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібна ППО. Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору. Ці захисні системи є в партнерів. І партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя", - сказав президент.

Обстріл Харкова 20 березня

Раніше повідомлялося, що у середу, 20 березня, під час російської ракетної атаки у Харкові пролунав вибух. Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, про постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про п'ятьох загиблих. В поліції уточнили, що усі жертви були цивільними.

За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-59. Нагадаємо також, що крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горіла одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади.

Ввечері мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті ракетного удару у місті зниклими безвісти вважаються 5 осіб.