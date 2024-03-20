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Удар по Харькову. Терехов заявил, что есть пропавшие без вести

Среда 20 марта 2024 22:30
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Удар по Харькову. Терехов заявил, что есть пропавшие без вести Фото: Игорь Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В результате ракетного удара россиянами по городу Харьков днем 20 марта пропавшими без вести числятся 5 человек.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

"Вдобавок к пяти погибшим имеем еще столько же пропавших без вести. Их лица установлены, но сами они не находятся ни среди раненых, ни среди погибших", - написал Терехов.

По его данным, по состоянию на 22:30 раненых сейчас уже девять. Также спасатели почти ликвидировали пожар, однако есть тление в пострадавшем здании. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.

Ракетный удар по Харькову 20 марта

Напомним, ранее сегодня, 20 марта, в Харькове раздался взрыв во время российской ракетной атаки. Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре. Из - за обстрела Харькова 20 марта уже известно о пяти погибших.

Напомним, что кроме пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горело одноэтажное складское здание на улице Грековской, в районе Левады. Ее тушат восемь подразделений на автоцистернах

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-59.

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