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Россияне ударили кассетными снарядами по селу под Волчанском: ранен начальник ГВА

Харьковская область, Четверг 16 мая 2024 15:55
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Россияне ударили кассетными снарядами по селу под Волчанском: ранен начальник ГВА Фото: Тамаз Гамбарашвили, начальник Волчанской ГВА (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 16 мая, днем нанесли удар кассетными снарядами по селу Волчанской общины. Ранен начальник Волчанской городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

Синегубов подчеркнул, что село обстреляли посреди белого дня, когда там работали волонтеры и гражданские экстренные службы.

Всего пострадали пятеро людей, в частности, двое медиков и два водителя.

"Получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации (Тамаз Гамбарашвили - ред.)", - отметил он.

Обновлено 16:53

В результате российского удара по пограничному селу под Волчанском известно уже о шести раненых. Еще один пострадавший - 48-летний местный житель.

Обновлено 17:23

Синегубов уточнил, что среди раненых шестеро мужчин в возрасте от 28 до 50 лет:

  • 28-летний врач-интерн Бугаевской больницы в тяжелом состоянии;
  • 43-летний врач-анестезиолог в среднем состоянии;
  • два водителя 39 и 50 лет в среднем состоянии;
  • 48-летний гражданский мужчина - средний;
  • начальник Волчанской МВА - в среднем состоянии.

Обстрелы Харьковской области

Стоит заметить, что россияне значительно усилили обстрелы пограничных населенных пунктов в Харьковской области после того, как они начали свое наступление на регион.

Для атак враг часто использует управляемые авиационные бомбы, которые вызывают сильные разрушения. Еще несколько дней назад спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявлял, что за сутки на Волчанскую общину скинули более 20 таких авиабомб.

Также по всей линии фронта враг часто использует для атак кассетные боеприпасы, которые предназначены для убийства людей. Такие снаряды прилетают не только по позициям бойцов ВСУ, но и по населенным пунктам.

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