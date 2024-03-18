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Зеленский: за этот год выйдем на максимальное украинское оборонное производство

Понедельник 18 марта 2024 20:22
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Зеленский: за этот год выйдем на максимальное украинское оборонное производство Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина в 2024 году должна выйти на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении.

По словам президента, во время Ставки он заслушал отчет военных по основным направлениям действий на фронте. Также был проведен анализ динамики боеприпасов. В частности, логистика в армии стала ощутимо более эффективной.

"Были доклады Министерства обороны и Минстратегпрома относительно контрактов на поставку оружия и снарядов как от стран-партнеров, так и от собственного производства. На этот год должны выйти и выйдем на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости. И каждый год неизменно будем добавлять этого нашего потенциала – очевидная стратегическая перспектива Украины", - рассказал Зеленский.

Дроны украинского производства

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. Он также отмечал, что скоро появятся технологии, позволяющие военным управлять дронами, находясь вдали от фронта.

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