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Украинские военные смогут управлять дронами, находясь далеко от фронта, - Федоров

Украина, Воскресенье 25 февраля 2024 14:01
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Украинские военные смогут управлять дронами, находясь далеко от фронта, - Федоров Фото: министр по цифровой трансформации Михаил Федоров (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные со временем смогут управлять дронами, находясь вдали от линии фронта. Такая разработка уже работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по цифровой трансформации Михаила Федорова во время форума "Украина. Год 2024".

"Это уже работает, только теперь продуктовая линейка расширится, насколько много разных типов БПЛА можно запускать дистанционно. Но по факту нынешние технологии позволяют это делать", - сказал он.

По словам Федорова, Украина имеет доступ к лучшим технологиям, используется спутниковая связь многих стран НАТО.

"Речь идет пока не обо всех типах БПЛА или платформ, и не о массовом применении, но я думаю, что это вопрос времени", - отметил министр.

Федоров позже добавил, что "ребята из Винницы и Львова" смогут управлять БПЛА на фронте.

Дроны украинского производства

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия.

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