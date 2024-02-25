Украинская "оборонка" за 2023 год выросла в шесть раз, - Камышин

Украинская оборонная промышленность за 2023 выросла в шесть раз. Более половины этих возможностей уже законтрактованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина на форуме "Украина. Год 2024".

"В прошлом году наша оборонка произвела втрое больше, чем за 2022 год. Наши способности за 2023 год еще в шесть раз больше прошлогоднего. Мы имеем около половины этих способностей законтрактованными на 2024 год. Работаем вместе с Министерством обороны, Силами обороны на дальнейшую контрактацию ", - заявил министр.

Он отметил, что в целом украинская оборонная промышленность состоит из 500 предприятий, работающих над конструированием, ремонтом, производством и обслуживанием всего, что работает на украинскую армию. По словам Камышина, это около 400 частных компаний и 100 - государственных.

Министр стратегических промышленностей добавил, что в прошлом году Украина нарастила производство боеприпасов, начали появляться новые позиции. В этом году Украина тоже наращивает производство снарядов.

Оружие украинского производства

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

Что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ, - читайте в материале РБК-Украина.