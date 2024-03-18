Зеленський: за цей рік вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво

Україна протягом 2024 року має вийти на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у весірньому зверненні.

За словами президента, під час Ставки він заслухав звіт військових щодо основних напрямків дій на фронті. Також було проведено аналіз динаміки щодо боєприпасів. Зокрема логістика в армії стала відчутно ефективнішою.

"Були доповіді Міністерства оборони та Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України", - розповів Зеленський.

Дрони українського виробництва

На озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. Він також зазначав, що скоро з'являться технології, які дозволять військовим керувати дронами, перебуваючи далеко від фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.