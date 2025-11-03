ua en ru
Зеленский: ведутся консультации по финансированию новых контрактов для военных

Понедельник 03 ноября 2025 20:34
Зеленский: ведутся консультации по финансированию новых контрактов для военных Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В настоящее время ведутся консультации по конкретным суммам и механизмам финансирования новой системы контрактов для военнослужащих.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы разобрались с желаемым финансированием, которое видят военные. У нас сегодня есть цифры, которые все считают справедливыми для контракта. Но сначала надо иметь обеспечение финансовое для таких выплат", - рассказал Зеленский.

По его словам, прежде чем объявлять окончательные решения по уровню денежного обеспечения военных, надо согласовать все детали.

Президент отметил, что государство стремится создать условия, при которых военнослужащие, которые приобрели боевой опыт, смогут оставаться в армии на контрактной основе и передавать свои знания новым поколениям.

Зеленский также добавил, что контракты рассматриваются на разный срок - от одного года до пяти.

"Контракт 18-24"

Напомним, инициативу "Контракт 18-24" запустили в феврале этого года.

Первое время молодые украинцы могли выбрать только такие специальности: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик.

В июле стало известно, что теперь "Контракт 18-24" могут подписать и те молодые люди, которые хотят стать операторами дронов.

В августе президент Украины Владимир Зеленский поручил расширить программу "Контрактов 18-24", включая увеличение возраста и условий заключения.

