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Зеленский поручил расширить программу "Контрактов 18-24"

Вторник 05 августа 2025 16:30
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Зеленский поручил расширить программу "Контрактов 18-24" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине планируют расширить программу "Контрактов 18-24", включая увеличение возраста и условий заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что сегодня начал день с решения вопросов, которые вчера обсуждали в бригадах в Харьковской области. Президент провел совещания с военным командованием и чиновникам, а также Ставку верховного главнокомандующего.

Среди рассмотренных вопросов:

  1. Подготовка бойцов. Стала более эффективной, но нужно больше боевого опыта, мотивационной и психологической работы.
  2. Дроны. Президент поручил увеличить прямое финансирование бригад на их закупку.
  3. Пикапы. Должно быть упрощение процедур и прямое финансирование, чтобы военные могли быстро покупать нужные авто.
  4. Программа "Контрактов 18-24" должна быть расширена. Обсудили некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса президента должны представить обществу детали.
  5. Награды. Борьба с бюрократией, цифровизация процесса вручения наград.

"Время на представление путей реализации этих решений совещаний и Ставки - до понедельника. В понедельник ожидаю от секретаря СНБО, Министерства обороны, Главнокомандующего, Генерального штаба и команды Офиса докладов о выполнении", - добавил Зеленский.

"Контракт 18-24"

Напомним, инициативу "Контракт 18-24" запустили в феврале этого года.

Первое время молодые украинцы могли выбрать только такие специальности: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик.

В июле стало известно, что теперь "Контракт 18-24" могут подписать и те молодые люди, которые хотят стать операторами дронов.

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