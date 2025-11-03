Зеленський: тривають консультації щодо фінансування нових контрактів для військових

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими для контракту. Але спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат", - розповів Зеленський.

За його словами, перш ніж оголошувати остаточні рішення щодо рівня грошового забезпечення військових, треба узгодити всі деталі.

Президент зазначив, що держава прагне створити умови, за яких військовослужбовці, які набули бойового досвіду, зможуть залишатися в армії на контрактній основі та передавати свої знання новим поколінням.

Зеленський також додав, що контракти розглядаються на різний термін - від одного року до п’яти.