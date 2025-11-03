ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський: тривають консультації щодо фінансування нових контрактів для військових

Понеділок 03 листопада 2025 20:34
UA EN RU
Зеленський: тривають консультації щодо фінансування нових контрактів для військових Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі тривають консультації щодо конкретних сум і механізмів фінансування нової системи контрактів для військовослужбовців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими для контракту. Але спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат", - розповів Зеленський.

За його словами, перш ніж оголошувати остаточні рішення щодо рівня грошового забезпечення військових, треба узгодити всі деталі.

Президент зазначив, що держава прагне створити умови, за яких військовослужбовці, які набули бойового досвіду, зможуть залишатися в армії на контрактній основі та передавати свої знання новим поколінням.

Зеленський також додав, що контракти розглядаються на різний термін - від одного року до п’яти.

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, ініціативу "Контракт 18-24" запустили в лютому цього року.

Перший час молоді українці могли обрати лише такі спеціальності: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.

У липні стало відомо, що тепер "Контракт 18-24" можуть підписати й ті молоді люди, які хочуть стати операторами дронів.

У серпні президент України Володимир Зеленський доручив розширити програму "Контрактів 18-24" включно зі збільшенням віку та умов укладення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Війна в Україні Мобілізація в Україні
Новини
Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада
Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа