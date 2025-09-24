ua en ru
Зеленский: Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к войне в Украине

Среда 24 сентября 2025 02:45
Зеленский: Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к войне в Украине Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что американский лидер Дональд Трамп может изменить отношение главы Китая Си Цзиньпина к войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

"Я думаю, что президент Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к этой войне... Мы не чувствуем, что Китай хочет закончить эту войну", - сказал президент в интервью Fox News.

Зеленский в Нью-Йорке и влияние Китая на РФ

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Нью-Йорке. Он прибыл туда вместе с украинской делегацией, чтобы принять участие в сессии Генассамблеи ООН, саммите по возвращению украинских детей, саммите Крымской платформы, а также провести ряд встреч.

В частности, по итогам встречи с Трампом Зеленский также заявлял журналистам, что "мы не видим желания у Китая закончить эту войну". Он добавил, что не знает, почему КНР в этом не заинтересована.

Также выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украинепрезидент сказал, что без Китая путинская Россия - это ничто. И если бы Пекин хотел закончить войну, он бы заставил Москву остановить вторжение.

Отметим, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. После этого он предположил, что Китай присоединится к урегулированию кризиса и поможет закончить войну.

