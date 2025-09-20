ua en ru
Трамп допустил, что Си Цзиньпин поможет завершить войну в Украине

Суббота 20 сентября 2025 00:42
Трамп допустил, что Си Цзиньпин поможет завершить войну в Украине Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер Китая Си Цзиньпином настроен на завершение войны в Украине и готов содействовать этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе общения с журналистами Трамп отметил, что США прилагают все усилия, чтобы "урегулировать ситуацию между Россией и Украиной. Он выразил надежду, что войну получится закончить, и что в этом в процессе будет участвовать Си Цзиньпин.

"Президент Си и я говорили с об этом. И я верю, что он тоже очень хочет, чтобы это было сделано, и я думаю, что он будет сотрудничать с нами, чтобы помочь в этом", - сказал президент США.

Разговор Трампа и Си Цзиньпина и вопрос Украины

Напомним, 19 сентября в пятницу между Трампом и Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор. По словам американского лидера, звонок был очень продуктивным и стороны достигли прогресса во многих вопросах, включая войну в Украине.

"Мы достигли прогресса по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость положить конец войне между Россией и Украиной, а также одобрение сделки по TikTok", - написал он в соцсетях.

Также Трамп анонсировал, что вместе с Си Цзиньпином они согласовали встречу на саммите лидеров АТЭС в Южной Корее.

Кроме того, у лидеров есть договоренность, что Трамп посетит Китай в начале следующего года, а Си Цзиньпин приедет в США в "подходящее время".

Важно отметить, что китайские СМИ, в частности, агентство "Синьхуа" тоже упомянуло ряд договоренностей, однако об обсуждении вопроса завершения войны РФ против Украины ничего сказано не было.

Как известно, после саммите на Аляске и приема Трампом президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров ожидалось, что вопрос окончанию войны подходит к логическому завершению.

В частности, должна была состояться двухсторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, а потом трехсторонний саммит с участием лидера США. Однако в РФ в очередной раз начали выдумывать причины, чтобы этого не произошло.

