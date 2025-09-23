Мы не видим желания со стороны Китая закончить войну в Украине, - Зеленский
Пока не видно желания со стороны Китая способствовать завершению войны России против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Мы не видим желания у Китая закончить эту войну. Я этого не чувствую. Полностью не заинтересованы. Я не знаю, почему", - сказал Зеленский.
По его словам, "все мы можем быть "экспертами", и можем сказать, что это из-за экономики, или это из-за истории, но мы действительно этого не знаем".
"Мы видим и чувствуем, что они не заинтересованы этой войной. И именно поэтому я считаю, что Трамп тот, кто может в корне изменить эту ситуацию", - отметил президент.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. По словам американского лидера, они достигли прогресса по вопросу достижения мира между РФ и Украиной.
Трамп также заявлял, что Си Цзиньпин настроен на завершение войны в Украине и готов способствовать этому.
Отметим, США уже не впервые активно настаивают на том, чтобы страны G7 ввели тарифы до 100% против Китая и Индии за покупку российской нефти. В том числе США давят на Европейский Союз, чтобы в новом санкционном пакете были прописаны ограничения и пошлины против Пекина и Нью-Дели.