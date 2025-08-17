Зеленский: территориальный вопрос должен обсуждаться только на трехстороннем саммите
Любые территориальные вопросы должны обсуждаться только лидерами стран во время трехсторонней встречи. Но Россия пока не демонстрирует признаков, что она готова к ней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.
Зеленский напомнил, что Россия не имеет весомых успехов в Донецкой области, несмотря на все свои усилия. Путин оказался не способен захватить эту территорию за 12 лет. А Конституция Украины запрещает сдачу территорий, или любые территориальные торги.
"Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия. Пока Россия не показывает никаких признаков, что трехсторонняя встреча произойдет. И если Россия отказывается, тогда нужны новые санкции", - отметил президент.
Как писали СМИ, Путин обратился к США с просьбой относительно Украины. Он хочет, чтобы Вашингтон признал временно оккупированные украинские территории частью России. Кроме этого, он якобы предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на прекращение боевых действий и выход ВСУ с Донбасса и обязался письменно гарантировать, что не нападет на Украину, или на Европу.
В свою очередь Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом наотрез отказался отдавать России украинский Донбасс. Украинский лидер не отреагировал на заявления Трампа, что якобы только так можно достичь мира с Россией.