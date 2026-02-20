Зеленский: у США и РФ одинаковое требование для Украины по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и РФ давят на Киев, чтобы тот отдал Москве Донбасс в рамках мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
По словам украинского президента, Вашингтон и Москва давят на Киев, чтобы России отдали Донбасс в рамках любого соглашения о прекращении войны.
"И американцы, и россияне говорят: если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, выйдите из Донбасса", - сказал Зеленский.
Напомним, 17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и РФ по завершению войны.
Из-за разногласий в вопросах территорий Украине и РФ не удается договориться о мире. В частности, страна-агрессор хочет получить всю Донецкую область, где продвижение оккупантам дается очень трудно.
В то же время Украина хочет, чтобы было заключено безусловное перемирие и любые переговоры отталкивались от текущей линии разграничения.
Во время проведения мирных переговоров Украина и страна-агрессор обсудили идею демилитаризованной зоны на Донбассе, которая предусматривает отсутствие армий обеих стран. Стороны также обсуждали создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне.
Отметим, Зеленский заявлял, что стороны переговоров уже вышли бы на финальный этап, но Россия пытается затянуть переговоры.
Президент Украины также сообщал, что Киев готов к реальным компромиссам, но не к компромиссам ценой независимости и суверенитета страны. По его словам, большим компромиссом Украины является согласие на остановку войны по линии фронта, а требования РФ он назвал "ультиматумом".