Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский: у США и РФ одинаковое требование для Украины по завершению войны

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и РФ давят на Киев, чтобы тот отдал Москве Донбасс в рамках мирного соглашения.

По словам украинского президента, Вашингтон и Москва давят на Киев, чтобы России отдали Донбасс в рамках любого соглашения о прекращении войны.

"И американцы, и россияне говорят: если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, выйдите из Донбасса", - сказал Зеленский.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, 17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и РФ по завершению войны.

Из-за разногласий в вопросах территорий Украине и РФ не удается договориться о мире. В частности, страна-агрессор хочет получить всю Донецкую область, где продвижение оккупантам дается очень трудно.

В то же время Украина хочет, чтобы было заключено безусловное перемирие и любые переговоры отталкивались от текущей линии разграничения.

Во время проведения мирных переговоров Украина и страна-агрессор обсудили идею демилитаризованной зоны на Донбассе, которая предусматривает отсутствие армий обеих стран. Стороны также обсуждали создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне.

Отметим, Зеленский заявлял, что стороны переговоров уже вышли бы на финальный этап, но Россия пытается затянуть переговоры.

Президент Украины также сообщал, что Киев готов к реальным компромиссам, но не к компромиссам ценой независимости и суверенитета страны. По его словам, большим компромиссом Украины является согласие на остановку войны по линии фронта, а требования РФ он назвал "ультиматумом".

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДонбассВойна в Украине