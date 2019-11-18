Україна може вимагати компенсацію від Росії за захоплення кораблів, - МЗС

Фото: Катерина Зеленко (РБК-Україна)

Про суму компенсації можна буде говорити після експертизи

Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко заявила, що на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права Україна зможе говорити про компенсацію за захоплення Росією українських кораблів і моряків біля Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що в майбутньому відбудеться ретельна експертиза українських суден після того, як вони будуть передані Україні.

"Спочатку треба їх побачити, в якому вигляді вони, чи не була з них вилучена техніка, обладнання, документація. Є багато елементів, які потім можуть представляти речові докази. І тільки на підставі того, яке буде рішення арбітражного трибуналу, можемо говорити про якісь суми", - сказала Зеленко.

Перші слухання Міжнародного трибуналу з морського права відбудуться 21 листопада.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що передача захоплених українських кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу ООН.

Нагадаємо, сьогодні почалася передача українських судів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу", які в даний час направляються додому. Їх захопила російська сторона разом з 24 українськими моряками в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Моряки повернулися додому на початку вересня.