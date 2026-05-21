ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский назвал лучшую защиту от "больных мыслей" врага на севере Украины

20:47 21.05.2026 Чт
2 мин
Что может быть предпосылкой любых эскалаций?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский назвал лучшую защиту от "больных мыслей" врага на севере Украины Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Различные разведки информируют о риске эскалации на севере Украины. Киев реагирует на это и будет усиливать это направление таким образом, чтобы у врага отпадало желание создавать новую агрессию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководителями общин Киевской и Черниговской областей.

Читайте также: 5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси

Глава государства подчеркнул, что предпосылкой любых эскалаций может быть слабость.

"Враг четко понимает, мы сильные или мы слабые, есть ли у нас сильные ВС на этом направлении, соответствующие бригады, соответствующее количество личного состава, оружие, фортификационные сооружения, или этого нет. Потому что, я считаю, от любых больных мыслей врага защищает наличие личного состава", - сказал он.

Президент отметил, что это направление будет усиливаться личным составом. По его словам, разведки изучили все вероятные сценарии, которые могут быть, и "предусмотрели даже те, которые враг на видит".

Зеленский назвал лучшую защиту от &quot;больных мыслей&quot; врага на севере УкраиныФото: Зеленский сделал заявление относительно риска эскалации на севере Украины (инфографика РБК-Украина)

"По всем этим направлениям мы сделаем так, чтобы у населения была уверенность, что Украина защищена, ВС на месте, соответствующее оружие есть, соответствующий личный состав в нужном количестве на месте. И даже если враг рассматривает потенциальные шаги, он будет видеть, какие здесь силы, я думаю, что желание будет отпадать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, есть и фортификационные сооружения, и дополнительное усиление, что, добавил глава государства, говорит о дополнительных финансовых возможностях.

"На это также надо рассчитывать не в последний момент и поэтому я очень хочу получить полную информацию. Мы сейчас начали с руководством Киевщины и Черниговщины это обсуждать, будем иметь большие детали и будем понимать, что на государственном уровне должны помогать", - сказал президент.

Напомним, вчера Зеленский заявил, что у страны-агрессора есть пять сценариев расширения войны на Черниговско-Киевском направлении. Президент отметил, что силы на этом направлении, учитывая возможную угрозу, будут увеличены.

По этой причине в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях 21 мая начались масштабные мероприятия по безопасности. Силы обороны и СБУ осуществляют мероприятия по выявлению возможных диверсантов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Киевская область Черниговская область Война в Украине
Новости
5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
Аналитика
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким