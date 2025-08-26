ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кабмин уже сегодня обновит правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет, - Зеленский

Вторник 26 августа 2025 14:42
UA EN RU
Кабмин уже сегодня обновит правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины уже сегодня, 26 августа, обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет", - отметил Зеленский.

По словам президента Украины, правительство согласовало все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать.

Он также подчеркнул, что во время доклада премьер-министра Юлии Свириденко, в частности, обсуждалось сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжение грантовой помощи для закупки природного газа.

Также президент и премьер обсудили расширение программы "еВідновлення".

"Будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали", - добавил Зеленский.

Обновление правил выезда для мужчин

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет. Премьер-министр Юлия Свириденко также заявила, что этот вопрос регулируется Кабинетом министров и не требует принятия отдельного закона в Раде.

Вчера, 25 августа, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет. Документ инициировал народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский и группа парламентариев.

Что предусматривает законопроект

В законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предлагают четко прописать, что ограничение на выезд не распространяется на призывников и военнообязанных, которые в текущем или следующем году еще не достигли возраста призыва по мобилизации.

Также в статью, которая регулирует выезд военнослужащих, добавляется уточнение "если иное не установлено законом".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Выезд за границу
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы