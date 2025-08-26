Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні

Кабінет міністрів України вже сьогодні, 26 серпня, оновить правила виїзду за кордон для чоловіків у віці від 18 до 22 років.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років", - зазначив Зеленський.

За словами президента України, уряд погодив всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати.

Він також підкреслив, що під час доповіді премʼєр-міністра Юлії Свириденко, зокрема, обговорювалась співпраця з Норвегією в рамках підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.

Також президент та премʼєр обговорили розширення програми "єВідновлення".

"Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі", - додав Зеленський.