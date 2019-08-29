ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський зняв Баканова, Пристайка та Загороднюка з колишніх посад

Новини » Політика    29.08.2019 - 23:19
Зеленський зняв Баканова, Пристайка та Загороднюка з колишніх посад
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський звільнив їх у зв'язку з призначеннями в керівництво СБУ, МЗС і Міноборони

Президент України Володимир Зеленський звільнив з колишніх посад Івана Баканова, Вадима Пристайка та Андрія Загороднюка. Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

Повідомляється, що Баканова звільнено з посади першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Пристайко звільнений з посад глави місії України при НАТО та заступника голови Офісу президента України, а Загороднюк залишив посаду в наглядовій раді "Укроборонпрому".

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада призначила Баканова главою Служби безпеки України. У ході виступу з трибуни він запевнив, що через півтора місяці планує внести на розгляд парламенту новий закон про СБУ.

Вадим Пристайко очолив Міністерство закордонних справ, а Андрій Загороднюк - Міністерство оборони. Новий міністр закордонних справ, зокрема, зазначив, що на сьогодні завданням номер один залишається досягнення миру на Донбасі, деоккупация і повернення Криму. Він також підкреслив, що у разі прогресу Київ готовий піти на амністію бойовиків і зняття економічної блокади.

Новий Кабмін вже сьогодні проведе перше засідання
Новини України Володимир ЗеленськийВадим ПристайкоІван Баканов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся