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Зеленский снял Баканова, Пристайко и Загороднюка с прежних должностей

Новости » Политика    29.08.2019 - 23:19
Зеленский снял Баканова, Пристайко и Загороднюка с прежних должностей
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский уволил их в связи с назначениями в руководство СБУ, МИД и Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с прежних должностей Ивана Баканова, Вадима Пристайко и Андрея Загороднюка. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Сообщается, что Баканов уволен с должности первого замглавы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Пристайко уволен с должностей главы миссии Украины при НАТО и замглавы Офиса президента Украины, а Загороднюк покинул пост в наблюдательном совете "Укроборонпрома".

Напомним, сегодня Верховная рада назначила Баканова главой Службы безопасности Украины. В ходе выступления с трибуны он заверил, что через полтора месяца планирует внести на рассмотрение парламента новый закон о СБУ.

Вадим Пристайко возглавил Министерство иностранных дел, а Андрей Загороднюк - Министерство обороны. Новый министр иностранных дел, в частности, отметил, что на сегодня задачей номер один остается достижение мира на Донбассе, деоккупация и возвращение Крыма. Он также подчеркнул, что в случае прогресса Киев готов пойти на амнистию боевиков и снятие экономической блокады.

Новый Кабмин уже сегодня проведет первое заседание
Новости Украины Владимир ЗеленскийВадим ПристайкоИван Баканов
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