Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Президент подписал соответствующие законы №4757 и №4758. Таким образом военное положение и мобилизация в Украине продлеваются еще на 90 дней и будут действовать как минимум до 2 августа 2026 года.

Это продление военного положения и мобилизации в Украине стало уже 19-м с начала полномасштабной войны. Последний раз парламент продлевал военное положение и мобилизацию 26 января.

Что такое военное положение

Военное положение - это особый правовой режим, введенный после полномасштабного вторжения России. Его вводят в случае угрозы независимости и территориальной целостности Украины из-за вооруженной агрессии или возможного нападения.

Этот режим предусматривает расширение полномочий органов государственной власти, военного командования, местных администраций и органов самоуправления. Это необходимо для предотвращения угроз и отпора агрессии.

Мобилизации подлежат:

граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или должны стать на него;

лица, пригодные по состоянию здоровья к прохождению службы;

граждане, которые не имеют законных оснований для отсрочки.

Сначала мобилизованных направляют на БОВП в учебные центры, где происходит профессиональная подготовка.

Также могут быть мобилизованы женщины с медицинским образованием, но только на добровольной основе.