Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

15:04 30.04.2026 Чт
2 мин
Правовой режим будет действовать как минимум до 2 августа 2026 года
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 апреля, подписал законы, которые продлевают военное положение и мобилизацию еще на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Читайте также: Отсрочка после 4 мая: кому продлят автоматически, а кому идти в ТЦК

Президент подписал соответствующие законы №4757 и №4758. Таким образом военное положение и мобилизация в Украине продлеваются еще на 90 дней и будут действовать как минимум до 2 августа 2026 года.

Это продление военного положения и мобилизации в Украине стало уже 19-м с начала полномасштабной войны. Последний раз парламент продлевал военное положение и мобилизацию 26 января.

Что такое военное положение

Военное положение - это особый правовой режим, введенный после полномасштабного вторжения России. Его вводят в случае угрозы независимости и территориальной целостности Украины из-за вооруженной агрессии или возможного нападения.

Этот режим предусматривает расширение полномочий органов государственной власти, военного командования, местных администраций и органов самоуправления. Это необходимо для предотвращения угроз и отпора агрессии.

Мобилизации подлежат:

  • граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или должны стать на него;
  • лица, пригодные по состоянию здоровья к прохождению службы;
  • граждане, которые не имеют законных оснований для отсрочки.

Сначала мобилизованных направляют на БОВП в учебные центры, где происходит профессиональная подготовка.

Также могут быть мобилизованы женщины с медицинским образованием, но только на добровольной основе.

Напомним, в Украине готовят изменения в подходах к мобилизации. Речь идет о более широком привлечении военнослужащих на контрактной основе и постепенном обновлении действующих процедур набора и прохождения службы.

Кроме того, Минобороны работает над комплексной реформой условий службы и рекрутинга в Силах обороны Украины. Первые 10 из 30 проектов уже почти готовы к запуску. Детали следующих этапов власти обещают обнародовать позже.

