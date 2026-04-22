Отсрочка после 4 мая: кому продлят автоматически, а кому идти в ТЦК
В Украине приближается дата завершения очередного срока военного положения. Поскольку особый режим и всеобщая мобилизация сейчас действуют до 4 мая 2026 года, военнообязанным стоит заранее проверить статус своей отсрочки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского областного ТЦК и СП в Facebook.
Главное:
- Автоматическое обновление: Для многих категорий (многодетные родители, люди с инвалидностью) отсрочки продлеваются через реестр "Резерв+" без визитов в ТЦК.
- Сроки: В некоторых случаях данные в системе уже обновлены наперед - до августа 2026 года.
- Важное условие: Если отсрочка не обновилась в приложении автоматически, необходимо лично обратиться в ТЦК и СП до момента зачисления в списки военную части.
Кто имеет право на отсрочку
Призыву не подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют законные основания для освобождения от службы. В частности, это:
- Люди с инвалидностью и непригодные по заключению ВВК.
- Родители трех и более детей, одинокие родители, опекуны и родственники погибших военных.
- Забронированные работники стратегических предприятий и госслужащие.
- Лица, освобожденные из плена.
Особенности для студентов и учителей
Отдельный фокус внимания сосредоточен на сфере образования. Отсрочка предоставляется:
- Студентам дневной или дуальной формы, которые получают образование уровнем выше предыдущего, а также докторантам и интернам.
- Преподавателям и ученым, которые имеют научную степень и работают в учебных заведениях.
- Учителям школ и колледжей, если они оформлены по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Закон позволяет подать заявление на отсрочку в любой момент, однако юристы советуют сделать это до фактического направления на сборный пункт, чтобы избежать юридических сложностей.
Напомним, что с декабря 2026 года военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Носить при себе бумажный документ - не обязательно.