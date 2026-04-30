UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

15:04 30.04.2026 Чт
2 хв
Правовий режим діятиме щонайменше до 2 серпня 2026 року
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 квітня, підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Читайте також: Відстрочка після 4 травня: кому продовжать автоматично, а кому йти до ТЦК

Президент підписав відповідні закони №4757 та №4758. Таким чином воєнний стан та мобілізація в Україні продовжуються ще на 90 днів і діятимуть щонайменше до 2 серпня 2026 року.

Це продовження воєнного стану і мобілізації в Україні стало вже 19-м з початку повномасштабної війни. Востаннє парламент продовжував воєнний стан і мобілізацію 26 січня.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан - це особливий правовий режим, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії. Його вводять у разі загрози незалежності та територіальній цілісності України через збройну агресію або можливий напад.

Цей режим передбачає розширення повноважень органів державної влади, військового командування, місцевих адміністрацій і органів самоврядування. Це необхідно для запобігання загрозам і відсічі агресії.

Мобілізації підлягають:

  • громадяни України віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або повинні стати на нього;
  • особи, придатні за станом здоров’я до проходження служби;
  • громадяни, які не мають законних підстав для відстрочки.

Спершу мобілізованих направляють на БЗВП до навчальних центрів, де відбувається професійна підготовка.

Також можуть бути мобілізовані жінки з медичною освітою, але лише на добровільній основі.

Нагадаємо, в Україні готують зміни у підходах до мобілізації. Йдеться про ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове оновлення чинних процедур набору і проходження служби.

Крім того, Міноборони працює над комплексною реформою умов служби та рекрутингу в Силах оборони України. Перші 10 із 30 проєктів уже майже готові до запуску. Деталі наступних етапів влада обіцяє оприлюднити пізніше.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийМобілізація в Україні