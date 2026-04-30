Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 квітня, підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.
Президент підписав відповідні закони №4757 та №4758. Таким чином воєнний стан та мобілізація в Україні продовжуються ще на 90 днів і діятимуть щонайменше до 2 серпня 2026 року.
Це продовження воєнного стану і мобілізації в Україні стало вже 19-м з початку повномасштабної війни. Востаннє парламент продовжував воєнний стан і мобілізацію 26 січня.
Воєнний стан - це особливий правовий режим, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії. Його вводять у разі загрози незалежності та територіальній цілісності України через збройну агресію або можливий напад.
Цей режим передбачає розширення повноважень органів державної влади, військового командування, місцевих адміністрацій і органів самоврядування. Це необхідно для запобігання загрозам і відсічі агресії.
Мобілізації підлягають:
Спершу мобілізованих направляють на БЗВП до навчальних центрів, де відбувається професійна підготовка.
Також можуть бути мобілізовані жінки з медичною освітою, але лише на добровільній основі.
Крім того, Міноборони працює над комплексною реформою умов служби та рекрутингу в Силах оборони України. Перші 10 із 30 проєктів уже майже готові до запуску. Деталі наступних етапів влада обіцяє оприлюднити пізніше.