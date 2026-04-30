ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

15:04 30.04.2026 Чт
2 мин
Правовой режим будет действовать как минимум до 2 августа 2026 года
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 апреля, подписал законы, которые продлевают военное положение и мобилизацию еще на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Отсрочка после 4 мая: кому продлят автоматически, а кому идти в ТЦК

Президент подписал соответствующие законы №4757 и №4758. Таким образом военное положение и мобилизация в Украине продлеваются еще на 90 дней и будут действовать как минимум до 2 августа 2026 года.

Это продление военного положения и мобилизации в Украине стало уже 19-м с начала полномасштабной войны. Последний раз парламент продлевал военное положение и мобилизацию 26 января.

Что такое военное положение

Военное положение - это особый правовой режим, введенный после полномасштабного вторжения России. Его вводят в случае угрозы независимости и территориальной целостности Украины из-за вооруженной агрессии или возможного нападения.

Этот режим предусматривает расширение полномочий органов государственной власти, военного командования, местных администраций и органов самоуправления. Это необходимо для предотвращения угроз и отпора агрессии.

Мобилизации подлежат:

  • граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или должны стать на него;
  • лица, пригодные по состоянию здоровья к прохождению службы;
  • граждане, которые не имеют законных оснований для отсрочки.

Сначала мобилизованных направляют на БОВП в учебные центры, где происходит профессиональная подготовка.

Также могут быть мобилизованы женщины с медицинским образованием, но только на добровольной основе.

Напомним, в Украине готовят изменения в подходах к мобилизации. Речь идет о более широком привлечении военнослужащих на контрактной основе и постепенном обновлении действующих процедур набора и прохождения службы.

Кроме того, Минобороны работает над комплексной реформой условий службы и рекрутинга в Силах обороны Украины. Первые 10 из 30 проектов уже почти готовы к запуску. Детали следующих этапов власти обещают обнародовать позже.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Мобилизация в Украине
Новости
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Аналитика
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге