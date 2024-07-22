Военное положение снова продлят: перечень ограничений и запретов

В ближайшие дни, как ожидается, президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту снова продлить действие военного положения.

РБК-Украина рассказывает, какие ограничения и запреты действуют во время войны и на какой срок продлят военное положение в Украине.

Ограничения и запреты военного положения

Как предусматривает украинское законодательство, во время действия военного положения, которое вводится по всей Украине или на отдельных ее территориях, могут вводиться определенные запреты и ограничиваться определенные конституционные права граждан.

Ранее РБК-Украина рассказывала, какие права украинцев не могут быть ограничены во время военного положения.

Итак, во время действия военного положения в Украине могут вводиться:

охрана и особый режим работы объектов критической инфраструктуры;

трудовая повинность;

отчуждение имущества (с выдачей соответствующих документов);

комендантский час;

ограничение свободы передвижения;

проверка документов, осмотр вещей, автомобилей и жилья;

запрет на митинги и другие массовые мероприятия;

запрещение антиукраинских политических партий и организаций;

цензура в СМИ;

запрет военнообязанным изменять место жительства без разрешения военного комиссара;

эвакуация из районов боевых действий;

другие меры, предусмотренные нормами международного гуманитарного права.

Кроме того, во время действия военного положения нельзя менять Конституцию Украины, прекращать полномочия президента, Верховной Рады, Кабинета министров, судей, прокуроров, а также проводить выборы.

Сколько еще будет действовать военное положение

Военное положение действует до 11 августа 2024 года, но, как сообщал нардеп Ярослав Железняк, президент планирует продлить действие военного положения еще на 90 дней.

Если же это произойдет, тогда военное положение будет действовать, по меньшей мере, до 9 ноября 2024 года. В то же время его действие может быть снова продлено.