Зеленский: ищем снаряды для F-16 против реактивных дронов, говорили с Германией и Польшей
Украина сейчас активно ищет снаряды для истребителей F-16, чтобы сбивать реактивные дроны. В частности, этот вопрос обсуждали с Германией и Польшей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве.
"Сейчас качество ущерба - около 50-55%, иногда 60%, именно реактивных дронов. F-16 очень сильно помогают, 20-мм амуниция хорошо работает. Сейчас мы работаем над тем, чтобы 5-6 тысяч соответственно амуниции этой было в сутки", - сказал президент.
Он отметил, что это очень непростая задача, но Украина над этим работает.
"Благодарим Германию за поддержку этого направления. Это точно нас усилит", - добавил президент.
Он также проинформировал, что разговаривал о помощи Украине именно такими боеприпасами с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Кроме того, будут переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Нам будут помогать и Норвегия, и Финляндия. Мы работаем над этим, чтобы F-16 были заряжены. Очень непросто, но тем не менее", - отметил Зеленский.
Напомним, американские истребители F-16 эффективно сбивают новые российские реактивные беспилотники, но значительная часть самолетов долгое время находится в Европе на ремонте.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил проверить договоренности с партнерами по обеспечению F-16 амуницией, а также по поставкам ракет для ПВО.
Украина стремится закупить десятки тысяч 20-миллиметровых снарядов для F-16 для борьбы с реактивными беспилотниками.
Также известно, что Бельгия до конца этого года передаст Украине три истребителя F-16.