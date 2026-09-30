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Украина закупит десятки тысяч снарядов для F-16, чтобы сбивать реактивные дроны, - Bloomberg

13:16 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Украина закупит десятки тысяч снарядов для F-16, чтобы сбивать реактивные дроны, - Bloomberg Фото: истребитель F-16 (Getty Images)
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Украина стремится закупить десятки тысяч 20-миллиметровых снарядов для истребителей F-16. Их планируется использовать для борьбы с российскими реактивными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, Киев уже проводит переговоры с несколькими европейскими странами и производителями по поставкам боеприпасов.

Речь идет о снарядах, которые можно использовать из пушки истребителя F-16. Источники Bloomberg называют такой способ перехвата одним из наиболее оперативных и экономически выгодных вариантов противодействия новым российским дронам.

По их оценкам, для одного перехвата может потребоваться около 150 снарядов. Соответственно, при нынешней интенсивности атак Украине может потребоваться примерно 10 тысяч таких боеприпасов в день.

Потребность в подобных боеприпасах растет на фоне сокращения запасов ракет для американских систем Patriot. По данным Bloomberg, ракеты для этих комплексов сейчас гораздо сложнее быстро получать в необходимых объемах, в то время как боеприпасов для пушек F-16 в мире больше.

Именно поэтому Украина рассматривает снаряды для истребителей как один из более доступных и оперативных вариантов борьбы с реактивными дронами.

Напомним, что 29 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по Минобороны и военными, ответственными за производство украинского оружия.

В ходе встречи были определены первые прототипы систем для борьбы с реактивными "Шахедами", а также сроки, финансирование и объемы их производства.

Ранее министр обороны Евгений Хмара призвал профинансировать перехватчики для реактивных "Шахедов" . По его словам, деньги нужны уже этой осенью, чтобы производители успели закупить комплектующие и изготовить их.

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