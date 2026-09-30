Украина закупит десятки тысяч снарядов для F-16, чтобы сбивать реактивные дроны, - Bloomberg

Украина стремится закупить десятки тысяч 20-миллиметровых снарядов для истребителей F-16. Их планируется использовать для борьбы с российскими реактивными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников Bloomberg, Киев уже проводит переговоры с несколькими европейскими странами и производителями по поставкам боеприпасов.

Речь идет о снарядах, которые можно использовать из пушки истребителя F-16. Источники Bloomberg называют такой способ перехвата одним из наиболее оперативных и экономически выгодных вариантов противодействия новым российским дронам.

По их оценкам, для одного перехвата может потребоваться около 150 снарядов. Соответственно, при нынешней интенсивности атак Украине может потребоваться примерно 10 тысяч таких боеприпасов в день.

Потребность в подобных боеприпасах растет на фоне сокращения запасов ракет для американских систем Patriot. По данным Bloomberg, ракеты для этих комплексов сейчас гораздо сложнее быстро получать в необходимых объемах, в то время как боеприпасов для пушек F-16 в мире больше.

Именно поэтому Украина рассматривает снаряды для истребителей как один из более доступных и оперативных вариантов борьбы с реактивными дронами.