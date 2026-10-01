Зеленский поручил проверить договоренности с партнерами по F-16 и ракетам для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить договоренности с партнерами по поставкам ракет для ПВО и амуниции для истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Президент провел селектор с военными, чиновниками и всеми руководителями служб, работающих по защите инфраструктуры.

По словам Зеленского, МИД, Министерство обороны и команда Офиса проведут оперативную проверку договоренностей с партнерами по обеспечению F-16 необходимой амуницией, а также по поставкам ракет для ПВО.

Президент поручил проверить дополненности по каждой стране, по всем соглашениям, по каждому пакету. Уже завтра должен быть представлен обновленный график поставки вооружения в Украину.

По словам главы государства, важно, чтобы в октябре были дополнительные ракеты.

"По состоянию на сегодняшний день некоторые наши договоренности, которые уже были согласованы с лидерами стран, до сих пор еще не реализованы на командном уровне. Благодарен Германии, Норвегии, Финляндии и всем другим партнерам, которые готовы работать максимально оперативно. Вчера, сегодня коммуникировал с лидерами: важно ускорить команды", - отметил Зеленский.



Также президент сообщил, что в еженедельном режиме власти фиксируют состояние выполнения планов устойчивости в каждом регионе и ключевых городах Украины.

"Есть отставание в части общин, и военное командование вместе с чиновниками должно подготовить дополнительные решения для большей безопасности работ", - добавил он.



Кроме того, во время селектора была скорректирована система реагирования на российскую террористическую операцию против критической инфраструктуры Киева.

"Должны быть полностью реализованы защитные решения. Определили необходимое перераспределение ресурсов. Важно, чтобы местные власти в Киеве были готовы к быстрым решениям в поддержку людей. Ожидаю доклада премьер-министра Украины и главнокомандующего ВСУ по шагам, которые сегодня были определены", - отметил Зеленский.