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Зеленський: шукаємо снаряди для F-16 проти реактивних дронів, говорили з Німеччиною і Польщею

16:26 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Зеленський: шукаємо снаряди для F-16 проти реактивних дронів, говорили з Німеччиною і Польщею Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна зараз активно шукає снаряди для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні дрони. Зокрема, це питання обговорювали з Німеччиною і Польщею .

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.

"Зараз якість збиття - близько 50-55%, іноді 60%, саме реактивних дронів. F-16 дуже сильно допомагають, 20-мм амуніція добре працює. Зараз ми працюємо над тим, щоб 5-6 тисяч, відповідно, амуніції цієї було на добу", - сказав президент.

Він зазначив, що це дуже непросте завдання, але Україна над цим працює.

"Дякуємо Німеччині за підтримку цього напрямку. Це точно нас посилить", - додав президент.

Він також поінформував, що мав розмову щодо допомоги Україні саме такими боєприпасами з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Крім цього, будуть переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Нам будуть допомагати і Норвегія, і Фінляндія. Ми працюємо над цим, щоб F-16 були заряджені. Дуже непросто, але тим не менш", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, американські винищувачі F-16 ефективно збивають нові російські реактивні безпілотники, але значна частина літаків тривалий час перебуває в Європі на ремонті.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив перевірити домовленості із партнерами щодо забезпечення F-16 амуніцією, а також щодо постачання ракет для ППО.

Україна прагне закупити десятки тисяч 20-міліметрових снарядів для F-16 для боротьби з реактивними безпілотниками.

Також відомо, що Бельгія до кінця цього року передасть Україні три винищувачі F-16.

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Володимир Зеленський Польща F-16 Військова допомога Війна в Україні Атака дронів
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