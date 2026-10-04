Зеленський: шукаємо снаряди для F-16 проти реактивних дронів, говорили з Німеччиною і Польщею
Україна зараз активно шукає снаряди для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні дрони. Зокрема, це питання обговорювали з Німеччиною і Польщею .
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.
"Зараз якість збиття - близько 50-55%, іноді 60%, саме реактивних дронів. F-16 дуже сильно допомагають, 20-мм амуніція добре працює. Зараз ми працюємо над тим, щоб 5-6 тисяч, відповідно, амуніції цієї було на добу", - сказав президент.
Він зазначив, що це дуже непросте завдання, але Україна над цим працює.
"Дякуємо Німеччині за підтримку цього напрямку. Це точно нас посилить", - додав президент.
Він також поінформував, що мав розмову щодо допомоги Україні саме такими боєприпасами з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Крім цього, будуть переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Нам будуть допомагати і Норвегія, і Фінляндія. Ми працюємо над цим, щоб F-16 були заряджені. Дуже непросто, але тим не менш", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, американські винищувачі F-16 ефективно збивають нові російські реактивні безпілотники, але значна частина літаків тривалий час перебуває в Європі на ремонті.
Раніше президент Володимир Зеленський доручив перевірити домовленості із партнерами щодо забезпечення F-16 амуніцією, а також щодо постачання ракет для ППО.
Україна прагне закупити десятки тисяч 20-міліметрових снарядів для F-16 для боротьби з реактивними безпілотниками.
Також відомо, що Бельгія до кінця цього року передасть Україні три винищувачі F-16.