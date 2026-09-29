Украина до конца года получит три F-16 от Бельгии, - Зеленский
Воздушные силы ВСУ получат истребители F-16 от Бельгии. Есть договоренность на высшем уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский о F-16
По словам президента, Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца этого года.
"Будем реализовывать получение этих самолетов по ускоренной процедуре ", – говорит он.
Также, сказал Зеленский, Украина уже получила срочные поставки боеприпасов к F-16 от Бельгии и других стран, в частности Испании.
"Когда Россия ежедневно увеличивает свою эскалацию, нужно добавлять возможности для уничтожения воздушных целей и защиты людей", - отметил президент.
Он поблагодарил правительство Бельгии и премьер-министра Барта де Вевера за "решительные шаги в поддержку Украины в ответ на жестокие российские удары против жизни".
Ранее РБК-Украина писало, что Бельгия в этом году планирует передать Украине боеприпасы для самолетов F-16, которые используются для уничтожения "Шахедов".
Кроме того, Бельгия до конца 2026 года передаст Украине семь истребителей F-16 - три боевых и еще четыре на запчасти.