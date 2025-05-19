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Зеленский о санкциях: от США сильно зависит, будет ли дальше Путин зарабатывать на войну

Понедельник 19 мая 2025 22:16
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Зеленский о санкциях: от США сильно зависит, будет ли дальше Путин зарабатывать на войну Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

От Соединенных Штатов Америки очень сильно зависит, будет ли дальше российский диктатор Владимир Путин зарабатывать на войну против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

"Что касается пакета США, здесь другая история. Здесь надо, чтобы мы все вместе упорно работали с США, чтобы они в какой-то момент, в который они смогут, ввели соответствующие санкции", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это сильно поможет в ускорении завершения войны РФ против Украины. В частности, речь идет о банковских и энергетических санкциях.

"От Америки очень сильно зависит, будет ли дальше Путин и армия России зарабатывать на эту войну", - подчеркнул президент.

Санкции США против России

Напомним, на днях министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европа решительно усилят санкции против России в случае, если российский диктатор Владимир Путин не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его мнению, санкции будут сокрушительными для РФ.

Государственный секретарь США Марко Рубио также заявил, что Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах, но терпение заканчивается - решение о санкциях уже на подходе.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Санкции против России Война в Украине
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