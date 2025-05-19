Зеленский о санкциях: от США сильно зависит, будет ли дальше Путин зарабатывать на войну

От Соединенных Штатов Америки очень сильно зависит, будет ли дальше российский диктатор Владимир Путин зарабатывать на войну против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

"Что касается пакета США, здесь другая история. Здесь надо, чтобы мы все вместе упорно работали с США, чтобы они в какой-то момент, в который они смогут, ввели соответствующие санкции", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это сильно поможет в ускорении завершения войны РФ против Украины. В частности, речь идет о банковских и энергетических санкциях.

"От Америки очень сильно зависит, будет ли дальше Путин и армия России зарабатывать на эту войну", - подчеркнул президент.