Зеленский о санкциях: от США сильно зависит, будет ли дальше Путин зарабатывать на войну
От Соединенных Штатов Америки очень сильно зависит, будет ли дальше российский диктатор Владимир Путин зарабатывать на войну против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
"Что касается пакета США, здесь другая история. Здесь надо, чтобы мы все вместе упорно работали с США, чтобы они в какой-то момент, в который они смогут, ввели соответствующие санкции", - сказал Зеленский.
Он отметил, что это сильно поможет в ускорении завершения войны РФ против Украины. В частности, речь идет о банковских и энергетических санкциях.
"От Америки очень сильно зависит, будет ли дальше Путин и армия России зарабатывать на эту войну", - подчеркнул президент.
Санкции США против России
Напомним, на днях министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европа решительно усилят санкции против России в случае, если российский диктатор Владимир Путин не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его мнению, санкции будут сокрушительными для РФ.
Государственный секретарь США Марко Рубио также заявил, что Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах, но терпение заканчивается - решение о санкциях уже на подходе.
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