Зеленський про санкції: від США сильно залежить, чи буде далі Путін заробляти на війну

Від Сполучених Штатів Америки дуже сильно залежить, чи буде далі російський диктатор Володимир Путін заробляти на війну проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

"Що стосується пакета США, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі США, щоб вони в якийсь момент, в який вони зможуть, ввели відповідні санкції", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що це сильно допоможе у прискоренні завершення війни РФ проти України. Зокрема, йдеться про банківські та енергетичні санкції.

"Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну", - наголосив президент.