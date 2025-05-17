Трамп "честно" пообещал санкции против России, если мирные переговоры провалятся
Президент США Дональд Трамп заявил, что перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его мнению, санкции будут сокрушительными для РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью Брету Байеру из Fox News.
Комментируя законопроект сенатора Линдси Грэма о жестких санкциях против РФ, Трамп отметил, что использовал этот рычаг давления против Венесуэлы и Ирана.
"Честно говоря, я это сделаю (введу санкции, - ред.), если мы не заключим соглашение", - сказал Трамп.
При этом президент США добавил, что посмотрит на то, что будет происходить на переговорах в Турции.
"Это время Турции, мы говорим о Турции, и мы увидим, что будет. Для России это будет сокрушительным поражением, потому что у них сейчас тяжелые времена в экономике, цены на нефть низкие", - заявил американский лидер.
Трамп также в очередной раз подчеркнул, что решить конфликт может только он лично.
"Не может быть встречи без меня, потому что, как по мне, без меня соглашение не пройдет. У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения", - отметил он.
Санкции против России
Ранее Франция и Германия предупредили Россию об усилении санкций, если Кремль не согласится на прекращение огня и не сделает шаги к миру.
На этой неделе страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России. Он нацелен на "теневой флот" РФ и компаний, которые помогают Москве обходить уже действующие санкции.
Также напомним, что сенатор-республиканец Линдси Грэм инициировал законопроект, который предусматривает "сокрушительные" санкции против России. Они, в частности, предусматривают введение 500% пошлин на импорт из тех стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - нефть, газ, нефтепродукты и уран.
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