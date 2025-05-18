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Конгресс готов ввести санкции против РФ: Рубио объяснил, когда это произойдет

Воскресенье 18 мая 2025 01:32
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Конгресс готов ввести санкции против РФ: Рубио объяснил, когда это произойдет Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах, но терпение заканчивается - решение о санкциях уже на подходе.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника программе Face the Nation.

По его словам, ранее администрация Трампа просила Сенат дать ей немного времени, чтобы увидеть, будет ли достигнут прогресс в мирных переговорах.

Руководитель Госдепа отметил, что уже на протяжении шести-семи недель, Белый дом "довольно четко дает российской стороне понять, что эта инициатива (введение санкций. - ред.) продвигается".

"Мы сообщали россиянам, что этот процесс (введение санкций. - ред.) уже запущен. Мы ожидали, что когда все будет завершено, законопроект будет иметь почти 80 соавторов в Сенате, и, думаю, примерно аналогичный уровень поддержки в Палате представителей. Мы объясняли, что это инициатива, которую мы не можем остановить и не контролируем", - сказал Рубио.

В конце концов, добавил он, Конгресс, особенно республиканцы в Палате представителей и Сенате, пытались дать президенту Трампу пространство и время для того, чтобы он мог достичь определенных договоренностей.

"Однако мы неоднократно, уже почти два месяца, предупреждали россиян, что это (введение санкций. - ред.) произойдет, если не будет никакого прогресса. И я думаю, что именно сейчас это начинает реализовываться. И это одна из вещей, которую я снова подтвердил на этой неделе, находясь с Линдси Грэмом в Турции: у них (республиканцев. - ред.) уже 77 подписей. Он считает, что могут дойти до 80 или даже больше. И это просто факт, о котором мы предупреждали россиян в течение нескольких недель", - отметил глава Госдепартамента.

Мирные переговоры по Украине

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись украино-российские переговоры о прекращении войны. Их предложил провести российский диктатор Владимир Путин вместо предложенного Украиной, ЕС и США всеобъемлющего 30-дневного перемирия.

Путин отказался посетить переговоры и прислал делегацию. Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский заявляли о намерении прибыть на переговоры, но в итоге отказались и прислали свои делегации и представителей.

Переговоры в Стамбуле продолжались не более часа и завершились почти безрезультатно. Российская сторона продолжила давление и выдвинула похожие до весны 2022 года требования: признать российскими четыре области и Крым, нейтральный статус Украины, отказаться требовать от России уплаты репараций и защищать права русскоязычных по европейским стандартам. Единственный вопрос, о котором договорились стороны - провести обмен военнопленных по формуле 1000 на 1000.

В МИД подтвердили, что российская делегация выдвинула недопустимые требования, которые не отвечают интересам Украины.

Президент США Дональд Трамп считает, что никаких сдвигов в мирном процессе не произойдет, пока он лично не встретится с Путиным.

Подробнее об итогах переговоров Украины и России в Стамбуле, - читайте в нашем аналитическом материале.

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Российская Федерация Марко Рубио
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