Конгресс готов ввести санкции против РФ: Рубио объяснил, когда это произойдет

Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах, но терпение заканчивается - решение о санкциях уже на подходе.

По его словам, ранее администрация Трампа просила Сенат дать ей немного времени, чтобы увидеть, будет ли достигнут прогресс в мирных переговорах.

Руководитель Госдепа отметил, что уже на протяжении шести-семи недель, Белый дом "довольно четко дает российской стороне понять, что эта инициатива (введение санкций. - ред.) продвигается".

"Мы сообщали россиянам, что этот процесс (введение санкций. - ред.) уже запущен. Мы ожидали, что когда все будет завершено, законопроект будет иметь почти 80 соавторов в Сенате, и, думаю, примерно аналогичный уровень поддержки в Палате представителей. Мы объясняли, что это инициатива, которую мы не можем остановить и не контролируем", - сказал Рубио.

В конце концов, добавил он, Конгресс, особенно республиканцы в Палате представителей и Сенате, пытались дать президенту Трампу пространство и время для того, чтобы он мог достичь определенных договоренностей.

"Однако мы неоднократно, уже почти два месяца, предупреждали россиян, что это (введение санкций. - ред.) произойдет, если не будет никакого прогресса. И я думаю, что именно сейчас это начинает реализовываться. И это одна из вещей, которую я снова подтвердил на этой неделе, находясь с Линдси Грэмом в Турции: у них (республиканцев. - ред.) уже 77 подписей. Он считает, что могут дойти до 80 или даже больше. И это просто факт, о котором мы предупреждали россиян в течение нескольких недель", - отметил глава Госдепартамента.