ua en ru
Пт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский обновил состав Ставки: кого добавил

Пятница 28 марта 2025 18:56
UA EN RU
Зеленский обновил состав Ставки: кого добавил Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 марта, внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Как сказано в документе, президент ввел в состав Ставки недавно назначенного начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова.

Этим же указом из состава Ставки был выведен Анатолий Баргилевич, который был начальником Генштаба ВСУ до марта.

Что известно о Гнатове

Напомним, в январе этого года Зеленский сообщил, что командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов перейдет в Генеральный штаб.

Затем стало известно. что министр обороны Украины Рустем Умеров назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

А 16 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Гнатова новым начальником генерального штаба ВСУ. После назначения он получил задание повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры. Кроме того, ему придется интегрировать боевой опыт в планирование и управление войсками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Генштаб ВСУ ВСУ
NEWS
Мирные переговоры и членство Украины в НАТО: главные заявления адмирала Каво Драгоне
Мирные переговоры и членство Украины в НАТО: главные заявления адмирала Каво Драгоне
DAILY
Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ