Зеленский обновил состав Ставки: кого добавил
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 марта, внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Как сказано в документе, президент ввел в состав Ставки недавно назначенного начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова.
Этим же указом из состава Ставки был выведен Анатолий Баргилевич, который был начальником Генштаба ВСУ до марта.
Что известно о Гнатове
Напомним, в январе этого года Зеленский сообщил, что командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов перейдет в Генеральный штаб.
Затем стало известно. что министр обороны Украины Рустем Умеров назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
А 16 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Гнатова новым начальником генерального штаба ВСУ. После назначения он получил задание повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры. Кроме того, ему придется интегрировать боевой опыт в планирование и управление войсками.
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