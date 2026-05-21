Зеленский поручил усилить ПВО на границе с Беларусью
В связи с угрозой со стороны Беларуси, возникла необходимость усилить ПВО на севере, и данные решения уже прорабатываются с Минобороны и правительством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Усиление ПВО на северном направлении
Владимир Зеленский заявил, что поступает большое количество обращений от общин, расположенных вдоль границы с Беларусью.
По его словам, на этом участке необходимо значительно укрепить систему противовоздушной обороны в соответствии с запросами местных жителей и текущей ситуацией безопасности.
Президент подчеркнул, что Министерство обороны Украины определило этот вопрос как один из приоритетных.
Распределение ресурсов и техники
Зеленский отметил, что речь идет о перераспределении дополнительного оборудования и ресурсов для усиления оборонных возможностей.
Он добавил, что соответствующие возможности у государства есть, а также ожидает доклад по результатам принятых решений.
Отдельно президент указал, что финансирование оборонных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении предусмотрено в полном объеме.
Поддержка общин и роль правительства
По словам главы государства, в случае наличия актуальных запросов — будь то техника, ресурсы или помощь на местах — государственные структуры должны оперативно реагировать.
Зеленский подчеркнул, что правительство обязано обеспечить финансирование и поддержку всех необходимых оборонных мер, включая инициативы, которые могут реализовать сами общины.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство Беларуси должно сохранять бдительность и осознавать, что любые агрессивные действия в отношении Украины повлекут за собой последствия.
Отметим, что советник президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал слова Александра Лукашенко о якобы готовности к диалогу с Владимиром Зеленским и возможном визите в Украину, отметив, что в Офисе президента на подобные заявления реагируют сдержанно и без энтузиазма.