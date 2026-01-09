ua en ru
Буданов зашел в состав Ставки в новой роли: указ Зеленского

Украина, Пятница 09 января 2026 19:14
Буданов зашел в состав Ставки в новой роли: указ Зеленского Фото: руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего, утвердив новых членов и выведя одного чиновника.

Как сообщает РБК-Украина, об этом стало известно с сайта президента Украины Владимира Зеленского.

В соответствии с Указом №39/2026, в персональный состав Ставки вошли:

  • заместитель Министра обороны Сергей Боев;
  • руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов;
  • начальник Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко.

Указом также предусмотрен вывод из состава Ставки С. Дейнека.

Данное решение было принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины".

Новые члены Ставки получают полномочия участвовать в ключевых решениях по оборонной политике и координации действий военных структур.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, и изменения в составе Ставки уже имеют практическое значение для планирования оборонных операций и обеспечения безопасности государства.

Отметим, что Ставка Верховного Главнокомандующего была создана еще в феврале 2022 года для оперативного управления силами Вооруженных Сил Украины в условиях угрозы национальной безопасности. Ее деятельность предусматривает быстрое принятие решений и координацию между различными видами и родами войск, а также контроль за реализацией оборонных программ и стратегических задач.

Назначение Буданова и перезагрузка власти

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, который ранее возглавлял Главное управление разведки.

А уже 5 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел в состав СНБО руководителя ОП Кирилла Буданова.

Ранее мы писали, почему Зеленский решил назначить Буданова главой ОП. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

