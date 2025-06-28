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Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего

Суббота 28 июня 2025 09:58
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Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего, введя в нее командующего объединенных сил ВСУ, а также первого заместителя Министра обороны и командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Указ президента Украины №434/2025.

"Утвердить в персональном составе Ставки Верховного главнокомандующего Драпатого Михаила Васильевича - командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.

Также в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего этим же указом ввели первого заместителя Министра обороны Украины Сергея Боева, а также командующего Сухопутными войсками ВСУ Геннадия Шаповалова.

Что известно о Шаповалове

Геннадий Шаповалов - украинский военный, родился в 1978 году в Кировоградской области. Он окончил Институт танковых войск в Харькове, позже учился в Национальном университете обороны Украины и прошел подготовку в Военном колледже армии США.

За годы службы прошел путь от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В марте 2022 года ему было присвоено звание бригадного генерала.

Весной 2024 года Шаповалов возглавил оперативное командование "Юг", а в феврале 2025 года его назначили представителем Украины при миссии НАТО по военной помощи и обучению (NSATU) в Германии.

Увольнение Драпатого

Напомним, ранее Сухопутными войсками командовал Михаил Драпатый. Он подал в отставку на фоне серии ударов оккупантов по украинским полигонам.

О своем решении генерал-майор объявил после того, как россияне ударили по 239-му полигону Сухопутных войск. В результате удара были погибшие и много раненых защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский решил дать Драпатому новую должность. Теперь он возглавляет командование Объединенных сил ВСУ.

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