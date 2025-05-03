"Тет-а-тет сработал". Зеленский рассказал о встрече с Трампом и намекнул на ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский поделился новыми деталями встречи с Трампом в Ватикане. Он сказал, что личный разговор дал свои результаты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с журналистами.
"С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех. Может он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал", - сказал он.
По словам президента, само соглашение по недрам дает возможность защищать будущие инвестиции США, защищать, в частности, противовоздушной обороной Украину и украинцев.
"И поэтому мы готовы, чтобы вкладом были системы ПВО. Я ему сказал о необходимом количестве - он пообещал, что они будут работать над этим, и это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия", - отметил Зеленский.
Соглашение о недрах между США и Украиной и встреча Трампа и Зеленского
1 мая Украина и США заключили соглашение об экономическом сотрудничестве, известное как "соглашение о недрах". Документ подписали первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.
После подписания соглашения министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Вашингтон может предоставить новые системы ПВО для защиты украинских городов от российских ракетных атак, но администрация Трампа не стала рассматривать этот вопрос.
Напомним, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Ватикане 26 апреля. До этого Зеленский назвал встречу с Трампом "очень символической". До этого СМИ писали и о том, что Зеленский сказал Трампу, что не боится идти на уступки ради прекращения войны, но для этого ему нужны достаточно надежные гарантии безопасности.
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