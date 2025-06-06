У Зеленского надеются на его встречу с Трампом на саммите G7
В Офисе президента Украины надеются организовать встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 15-17 июня.
Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, визит в США украинской делегации во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко имел целью, в частности, и подготовку возможной встречи Зеленского и Трампа во время саммита G7 в Канаде.
"Наш визит был подготовкой в том числе к, я думаю, что встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов подготовки этого разговора", - рассказал Ермак.
Глава ОП также добавил, что украинская делегация встретилась примерно с половиной членов Сената и руководителями ключевых комитетов обеих палат Конгресса США, объясняя позицию Украины относительно войны и санкций против РФ.
По словам Ермака, в Конгрессе "есть четкое понимание" необходимости поддержки Украины.
Встреча Зеленского и Трампа
Напомним, последняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоялась 26 апреля в Ватикане. Тогда они оба приехали для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.
Встреча длилась всего 15 минут и состоялась в базилике Святого Петра перед похоронами понтифика. Оба лидера оценили ее как продуктивную.
Это была первая встреча Зеленского с Трампом после словесной перепалки, которая произошла в Белом доме 28 февраля.
По словам Зеленского, они с Трампом обсуждали подписание соглашения о недрах, санкционные пакеты против РФ и системы ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.