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Законопроект о жестких санкциях против РФ могут внести в Сенат: в ОП назвали сроки

Киев, Вторник 10 июня 2025 22:15
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Законопроект о жестких санкциях против РФ могут внести в Сенат: в ОП назвали сроки Фото: Линдси Грэм, сенатор (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина считает, что шансы на принятия законопроекта о жестких санкциях против России в США являются довольно существенными. Документ могут внести в Сенат на этой неделе.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Власюк обратил внимание, что законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против РФ будет принят в Сенате вне зависимости от позиции президента Дональда Трампа.

"Надеемся, что этот законопроект будет внесен в Сенат на этой неделе. Если это случится, мы можем уверенно говорить о такой четкой позиции истеблишмента США об усилении санкций санкций против РФ", - добавил он.

По его словам, в законопроекте есть много хороших идей. И сейчас усилия лидеров многих стран направлены на то, чтобы подтолкнуть США к усилению санкционного давления. Так Россию можно принудить к реальным переговорам о мире.

Законопроект Грэма

Напомним, ранее сенатор Линдси Грэм предложил принять законопроект о новых санкциях против России. В частности, такой документ предусматривает, что США будут вводить 500% пошлины против тех стран, которые продолжат покупать у РФ нефть, газ, уран и другие продукты.

Документ поддерживают большинство сенаторов. Но на голосование его пока не выносили. В то же время администрация президента Дональда Трампа очень осторожно относится к возможным санкциям против РФ, несмотря на громкие угрозы.

По данным The Wall Street Journal Белый дом обращался к Грэму с просьбой ослабить его законопроект и фактически сделать его необязательным.

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