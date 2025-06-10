Законопроект о жестких санкциях против РФ могут внести в Сенат: в ОП назвали сроки

Украина считает, что шансы на принятия законопроекта о жестких санкциях против России в США являются довольно существенными. Документ могут внести в Сенат на этой неделе.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Власюк обратил внимание, что законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против РФ будет принят в Сенате вне зависимости от позиции президента Дональда Трампа.

"Надеемся, что этот законопроект будет внесен в Сенат на этой неделе. Если это случится, мы можем уверенно говорить о такой четкой позиции истеблишмента США об усилении санкций санкций против РФ", - добавил он.

По его словам, в законопроекте есть много хороших идей. И сейчас усилия лидеров многих стран направлены на то, чтобы подтолкнуть США к усилению санкционного давления. Так Россию можно принудить к реальным переговорам о мире.