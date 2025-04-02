США готовят мощный санкционный удар по Кремлю: что предусматривается

В американском Сенате представлен законопроект о новых санкциях против России. Документом может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другое сырье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Times.

Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении санкций против России за отказ от долговременного мира с Украиной.

Среди 50 соавторов законопроекта в Сенате - одинаковое количество республиканцев и демократов, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.

"В Сенате Соединенных Штатов доминирует мнение, что Россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем", - говорится в совместном заявлении сенаторов.

Документ предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, которые поддерживают агрессию Кремля против Украины. Ограничения будут применены, если мирные переговоры сорвутся или соглашение будет достигнуто, но нарушено Россией.

Это могло бы предоставить определенные гарантии президенту Владимиру Зеленскому, который заявил, что хочет, чтобы защита от нового российского военного вторжения была закреплена в соглашении.

В частности, закон может ввести 500% тариф на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

В документе сенаторы выразили надежду, что в 2025 году президент Трамп и его команда "достигнут того, что не удавалось миру в прошлом: окончательно прекратят российскую агрессию против Украины и обеспечат выживание свободной и демократической Украины".

"Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную, двухпалатную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенате и Палате представителей", - отметили авторы документа.