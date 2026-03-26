Зеленський розповів про свої відносини з Трампом

11:14 26.03.2026 Чт
2 хв
Президент України хоче більше тиску Вашингтона на Москву
aimg Ірина Глухова
Зеленський розповів про свої відносини з Трампом Фото: президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський має робочі відносини зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів в інтерв'ю Le Monde.

Читайте також: Зеленський звернувся до Трампа: "Тисніть на Путіна, а не на мене"

За словами Зеленського, у нього з Трампом склалися "робочі стосунки", адже вони обидва хочуть покласти край війні Росії проти України.

"У нас з президентом Трампом робочі стосунки. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Усі знають, що він хоче покласти край війні Росії проти України. Ми теж цього хочемо", - зазначив він.

Також глава держави хоче, щоб Вашингтон чинив сильніший тиск на Москву.

Зеленський розповів про відносини з Трампом (джерело: інфографіка РБК-Україна)

"Щодо ситуації на фронті, ми хотіли б, щоб Сполучені Штати чинили більший тиск на Росію, якщо говорити відверто. Я вважаю, що цей тиск недостатній. Не лише з боку Сполучених Штатів, але й з боку Європи, хоча Москва сьогодні, на жаль, насправді не переймається Європою", - додав він.

Зеленський підкреслив, що політика скасування санкцій, у якій би формі вона не проводилася, не сприяє тиску на Москву.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп кілька разів висловлював претензії щодо безрезультатності переговорів України з Росією та заявив про незадоволення позицією Зеленського щодо завершення війни.

За словами Трампа, українська сторона нібито втрачає важелі впливу, тоді як Кремль демонструє готовність до діалогу.

Нещодавно очільник Білого дому вкотре здивувався тим, що нібито український президент не хоче укласти мирну угоду, тоді як російський диктатор Володимир Путін, за словами Трампа, готовий до неї.

