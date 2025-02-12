Украина мобилизовала 30 тысяч человек ежемесячно в течение прошлого года, - Зеленский

Мобилизация в Украине

Напомним, что мобилизация в Украине является ключевым элементом обороны страны от российской агрессии. Сейчас Сухопутные войска ВСУ работают над усовершенствованием процесса мобилизации, в частности созданием правил для военнослужащих ТЦК. Разработка новых политик направлена на улучшение взаимодействия с военнообязанными.

РБК-Украина писало, что в Украине разработают новые обязательные правила для ТЦК.

Заметим, что на днях президент Владимир Зеленский рассказал, что Минобороны готовит специальное контрактное предложение, чтобы привлечь в армию 18-24 летних. Он подчеркнул, что это не мобилизация.

По словам президента, спецконтракт будет предусматривать возможность бесплатного образования, льготных кредитов для приобретения жилья. Такой контракт будет заключаться сроком на один год.

Между тем в Минобороны отметили, что в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - во время службы. При этом добровольцы ежемесячно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.

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