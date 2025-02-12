Україна мобілізувала 30 тисяч людей щомісячно протягом минулого року, - Зеленський

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що мобілізація в Україні є ключовим елементом оборони країни від російської агресії. Наразі Сухопутні війська ЗСУ працюють над удосконаленням процесу мобілізації, зокрема створенням правил для військовослужбовців ТЦК. Розробка нових політик спрямована на покращення взаємодії з військовозобов'язаними.

РБК-Україна писало, що в Україні розроблять нові обов'язкові правила для ТЦК.

Зауважимо, що днями президент Володимир Зеленський розповів, що Міноборони готує спеціальну контрактну пропозицію, щоб залучити до війська 18-24 річних. Він наголосив, що це не мобілізація.

За словами президента, спецконтракт передбачатиме можливість безкоштовної освіти, пільгових кредитів для придбання житла. Такий контракт буде укладатися терміном на один рік.

Тим часом у Міноборони зазначили, що в рамках проєкту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - під час служби. При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.