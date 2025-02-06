В Украине изменят правила работы ТЦК по взаимодействию с гражданскими

Он также пояснил, что иногда случаются негативные ситуации со стороны ТЦК, но эти случаи не остаются без внимания.

Все нарушения расследуются, делаются соответствующие выводы. Виталий Саранцев отметил, что, хотя такие ситуации и имеют место, враг пытается использовать их для масштабирования и нагнетания напряжения в обществе.

Отдельно Виталий Саранцев коснулся темы терминов, которые стали частью российской информационно-психологической операции (ИПСО), таких как "бусификация" и "людоловы". Он подчеркнул, что эти слова не должны входить в повседневный лексикон украинцев, поскольку это являются элементами вражеской пропаганды.

Он также отметил, что даже если сейчас эти термины воспринимаются как "мемы", они все равно могут повлиять на восприятие информации и усилить манипуляции врага.

Виталий Саранцев призвал быть внимательными и не позволять вражеской пропаганде проникать в повседневное общение.