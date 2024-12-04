Сообщение для Запада? Зачем РФ ударила "Орешником" по Украине: мнение аналитиков ISW

Удар России новой баллистической ракетой "Орешник" по Украине был информационной провокацией. Его цель - послать сообщение, в том числе Западу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

"Удар 21 ноября был ответом Кремля, но это в первую очередь информационная провокация. Удар был предназначен для того, чтобы послать сообщение. Россия произвела показной удар ракетой средней дальности (не МБР) по Украине, чтобы запугать Украину и Запад и сдержать западные страны от поддержки Украины", - сказали аналитики.

В ISW напомнили, что российский диктатор Владимир Путин прямо угрожал, что может атаковать западные страны, которые поддерживают намерение Украины бить вглубь территории России. При этом он связал удар "Орешником" с ядерными возможностями Москвы.

По мнению аналитиков, такие шаги являются усилением информационной операции РФ, в рамках которой Москва пытается сдержать западную военную поддержку Украины при помощи явных угроз и постоянном напоминании о ядерном оружии.

"Риторика Путина 21 ноября соответствует прежним официальным заявлениям Кремля, в которых "красные линии" использовались для сдерживания западных стран от поддержки Украины", - добавляют аналитики.

Больше о том, как Украине поможет разрешение Запада использовать их ракеты по территории России и был ли удар "Орешником" ответом РФ - в материале РБК-Украина.