Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Издание обратило внимание, что во время встречи с премьером Кыргызстана Лукашенко поставил у себя в кабинете модельку пусковой установки. С большой долей вероятностью, это был "Орешник".

Фото: Лукашенко показал "Орешник" (defence-ua.com)

Как пишет Defense Express, для того, чтобы моделька "Орешника" попала в кадр, были сделаны фото с очень специфической композицией, на которых Лукашенко и премьера Кыргызстана разместили в самом углу.

Журналисты оборонного портала утверждают, что исходя из фото можно сделать вывод, что шасси "Орешника" - МЗКТ-79291, которое производит "Минский завод колесных тягачей".

Именно этот производитель обеспечивает шасси для всех грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения РФ, а также для других ракетных комплексов, в том числе "Искандер".

По информации Defense Express, шасси МЗКТ-79291 начали разрабатывать еще в начале 2010-х годов для ракетного комплекса РС-26 "Рубеж". В России этот проект называли "легкой" межконтинентальной ракетой, в то время как на Западе считали его нарушением договора РСМД и фактически ракетой средней дальности.

Точная грузоподъемность МЗКТ-79291 с формулой колес 12×12 не указывалась. Однако при попытках создать российский аналог на базе КамАЗ-78509 с той же схемой грузоподъемность декларировали на уровне 50 тонн и отмечали, что это на 10 тонн меньше, чем у белорусской машины. Следовательно, можно предположить, что грузоподъемность МЗКТ-79291 составляет около 60 тонн.